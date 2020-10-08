Российский певец Олег Газманов пожаловался на финансовые трудности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам артиста, «все думают, что звезды в деньгах купаются», однако из-за пандемии коронавируса российские музыканты оказались в тяжелом положении. Исполнитель пояснил, что у них отменяются концерты, а тех, кто сумел заработать денег на безбедную жизнь на отечественной эстраде, «может, человек 50».

«У меня, например, работает 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы. А куда им деваться?» — высказался Газманов. Он заявил, что музыкальная индустрия умирает, а ее представителям никто не пытается оказать помощь.

Певец признался, что пандемия ударила и по его работе. Из-за коронавриуса у него отменилось более 100 выступлений.

В марте Газманов был вынужден отправиться на карантин. Он побывал на вечеринке в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко.