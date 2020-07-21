Раскрыта история шинели и сальто Олега Газманова

Певец Олег Газманов сделал знаменитое сальто благодаря предложению продюсера Александра Толмацкого, отца рэпера Кирилла Толмацкого, также известного как Децл. Об этом Толмацкий-старший рассказал в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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В начале карьеры, когда Газманов выступал с группой «Эскадрон», продюсер предложил ему надеть перед выступлением подаренную шинель и сделать на сцене сальто.

«Мы обсуждали, как он должен выглядеть. Во-первых, он был гимнастом, он мне показывал, как делает сальто. И у него дома была шинель, ему подарили ее. Я говорю: "Выходи в шинели, потом бросай ее на пол и делай сальто". Когда он это сделал, зал аж закричал. Он спросил: "Ну что ж, теперь так каждый раз?" "Да, наверное, придется теперь всю жизнь тебе вот так это делать"», — вспомнил Толмацкий.

В фильме «Ленты.ру» продюсер также рассказал о неожиданном способе заработка, который обнаружил его малолетний сын во время поездки в Чечню.

Подробнее о российской эстраде в 1991 году во времена путча и развала СССР смотрите в первой части фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых.