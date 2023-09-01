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08:10, 1 сентября 2023Бывший СССР

Бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской

«Зеркало недели»: бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской

Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области на Украине. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Как уточнила газета, в ночь на четверг, 31 августа, в Каменском неизвестные «украсили» желто-голубыми цветами бюст советского вождя. Вандалы написали на бюсте «Демонтируй». «Местные жители недовольны тем, что памятник, посвященный Брежневу, в очередной раз перенесли вместо того, чтобы демонтировать», — говорится в сообщении.

В июле во Львовской области Украины за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам. Их снесли в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

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    Марина Совина
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