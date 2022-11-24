В Одессе демонтируют памятник русскому полководцу Суворову

Депутат ВР Гончаренко заявил, что власти Одессы перенесут памятник Александру Суворову

Власти Одессы собираются демонтировать памятник русскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову. Об этом заявил депутат Верховной Рады (ВР) Украины Алексей Гончаренко в личном Telegram-канале.

«Памятник Суворову будет перенесен! Сегодня исполком Одесского городского совета принял решение о переносе», — говорится в сообщении.

Ранее на этом же заседании было принято решение о переносе памятника российской императрице Екатерине II. В начале ноября сообщалось, что сотрудники подрядной организации в Одессе приготовились к сносу памятника российской императрице Екатерине II, вокруг него уже выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.