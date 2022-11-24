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18:18, 24 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе демонтируют памятник русскому полководцу Суворову

Депутат ВР Гончаренко заявил, что власти Одессы перенесут памятник Александру Суворову

Фото: V1snyk / Wikimedia

Власти Одессы собираются демонтировать памятник русскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову. Об этом заявил депутат Верховной Рады (ВР) Украины Алексей Гончаренко в личном Telegram-канале.

«Памятник Суворову будет перенесен! Сегодня исполком Одесского городского совета принял решение о переносе», — говорится в сообщении.

Ранее на этом же заседании было принято решение о переносе памятника российской императрице Екатерине II. В начале ноября сообщалось, что сотрудники подрядной организации в Одессе приготовились к сносу памятника российской императрице Екатерине II, вокруг него уже выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.

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Алевтина Запольская
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