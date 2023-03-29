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22:49, 29 марта 2023Бывший СССР

В одесском детском центре снесли памятник юному Ленину

Думская: в Одессе демонтировали последний памятник юному Ленину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Global Look Press

В Одессе снесли последний уцелевший памятник юному Владимиру Ленину. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

«Последний уцелевший памятник Ленину, который находился на территории детского лагеря на Фонтане, снесли в Одессе», — говорится в материале. Монумент находился на улице Костанди на территории детского оздоровительного центра «Юный судоремонтник». Уточняется, что общественная организация «Декоммунизация. Украина» требовала демонтировать данную статую вместе с еще 14 уцелевшими памятниками по всей стране еще в январе 2021 года.

В январе 2021 года на Украине снесли последний в стране памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину. Тогда активист движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков отметил, что в стране не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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Марина Совина
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