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14:12, 24 марта 2023Бывший СССР

Власти Одессы демонтируют памятник Горькому в названном в его честь парке

Горсовет Одессы решил демонтировать памятник Горькому в парке, названном в его честь

Фото: Multipedia / Shutterstock / Fotodom

Городской совет Одессы решил демонтировать памятник советскому писателю Максиму Горькому в парке, названном в его честь, сообщает издание «Думская».

Памятник находится в Малиновском районе на юго-западе Одессы. Депутаты решили перенести его в «другое место», но не указали в какое именно, следует из документа, опубликованного на сайте.

21 марта власти Одессы сообщили о намерении убрать мемориальную доску в честь Максима Горького, расположенную по адресу, где жил писатель, а в ноябре 2022 года в городе демонтировали бюст писателя.

Ранее в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Позже на постаменте вместо Екатерины установили украинский флаг.

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Алевтина Запольская
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