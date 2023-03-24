Власти Одессы демонтируют памятник Горькому в названном в его честь парке

Горсовет Одессы решил демонтировать памятник Горькому в парке, названном в его честь

Городской совет Одессы решил демонтировать памятник советскому писателю Максиму Горькому в парке, названном в его честь, сообщает издание «Думская».

Памятник находится в Малиновском районе на юго-западе Одессы. Депутаты решили перенести его в «другое место», но не указали в какое именно, следует из документа, опубликованного на сайте.

21 марта власти Одессы сообщили о намерении убрать мемориальную доску в честь Максима Горького, расположенную по адресу, где жил писатель, а в ноябре 2022 года в городе демонтировали бюст писателя.

Ранее в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Позже на постаменте вместо Екатерины установили украинский флаг.