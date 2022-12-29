Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе нашли замену снесенному памятнику Екатерине II

В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II поставили флаг Украины

Кадр: Telegram-канал «БРАТЧУК»

В Одессе вместо снесенного памятника русской императрице Екатерине II установили флаг Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Советник руководителя ОВА опубликовал видео, на котором запечатлен постамент, где ранее стояла скульптура императрицы-основательницы города и ныне размещен украинский флаг.

Памятник Екатерине II был демонтирован в Одессе в ночь на 29 декабря. Вместе с ним городские власти также снесли скульптуру русского полководца Александра Суворова. Оба монумента решили отправить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
На Украине отменили воздушную тревогу
Психолог призвала родителей дольше поддерживать веру в Деда Мороза у детей
Очевидцы сообщили о взрывах над Энгельсом и воздушной тревоге
Двое россиян попали в топ-10 лучших бойцов ММА 2022 года
В США назвали причины недоверия Путина Западу
Рекордные цены на электроэнергию в России прокомментировали
Кабмин одобрил взаимное признание виз между Россией и Белоруссией
В Одессе нашли замену снесенному памятнику Екатерине II
Маск успокоил сотрудников Tesla по поводу обвала акций компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.