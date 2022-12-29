В Одессе нашли замену снесенному памятнику Екатерине II

В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II поставили флаг Украины

В Одессе вместо снесенного памятника русской императрице Екатерине II установили флаг Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Советник руководителя ОВА опубликовал видео, на котором запечатлен постамент, где ранее стояла скульптура императрицы-основательницы города и ныне размещен украинский флаг.

Памятник Екатерине II был демонтирован в Одессе в ночь на 29 декабря. Вместе с ним городские власти также снесли скульптуру русского полководца Александра Суворова. Оба монумента решили отправить на хранение в Одесский национальный художественный музей.