Минобороны: ВС России нанесли удары «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации (МО РФ) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что российским войскам удалось поразить центры принятия решений ВСУ на Украине, базы материально-технического обеспечения и временные базы сил специальных операций и иностранных наемников. Все цели удара были достигнуты, констатировал генерал-лейтенант. При этом в министерстве не уточнили, где именно находились центры принятия решений, атакованные с воздуха.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Кроме того, удары были нанесены по складу хранения украинских беспилотников и цеху по их производству и ремонту. В 132 районах зоны специальной военной операции (СВО) была также поражена живая сила и военная техника противника.

Мэр Киева сообщил о повреждениях в городе после утренней атаки

Ранним утром в четверг, 21 марта, власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Тревога звучала во всех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Позже военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Киеве после ракетного удара утром 21 марта появились семиметровые воронки.

Виталий Кличко Фото: Глеб Гаранич / Reuters

По словам мэра города Виталия Кличко, в столице Украины повреждены два предприятия и трансформаторная подстанция в Подольском районе. Кроме того, в Шевченковском районе горела квартира в жилом доме, а также несколько машин на стоянке. Кличко сообщал о четырех пострадавших.

Украинские СМИ сообщали о применении ракет «Кинжал» и Х-101, а также о том, что в городе прозвучали три волны взрывов.

Ранее Российская армия поразила бронетанковый завод в Николаеве

17 марта стало известно о поражении бронетанкового завода Вооруженными силами РФ в Николаеве на Украине. «Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На этом заводе ремонтировали иностранную технику, поставленную западными странами ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard. В тот же день сообщалось, что подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Всего было уничтожено около 50 дронов, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодронной борьбы.

С начала года украинские силы потеряли более 70 тысяч человек

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, с начала года по 20 марта ВСУ потеряли более 71 тысячи человек в зоне проведения СВО. Этот показатель оказался в три раза выше тех, что были представлены за аналогичный период 2023 года, подчеркнул глава оборонного ведомства. Он добавил, что противник также потерял 11 тысяч единиц вооружения.

Так, с начала 2024 года российские военнослужащие уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard и 27 американских машин Bradley. Помимо этого, удар был нанесен по 11 пусковым установкам зенитно-ракетных комплексов, в том числе по пяти Patriot.