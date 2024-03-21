Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:53, 21 марта 2024Бывший СССР

Власти Киева рассказали о последствиях взрывов

Мэр Киева Кличко: в результате взрывов в городе пострадали два предприятия

В результате взрывов в Киеве зафиксированы повреждения на территории двух предприятий. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Он уточнил, что оба объекта находятся в Подольском районе. Кроме того, по словам градоначальника, в Шевченковском районе загорелась квартира в жилом доме, а также несколько машин на стоянке.

Он добавил, что на данный момент известно о четырех пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучали три серии взрывов. Интервал между ними составил 20 минут. Перед этим Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляло, что в направлении украинской столицы были зафиксированы пролеты сверхзвуковых ракет «Кинжал»

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский чиновник оскорбил спецпредставителя Китая. Почему глава СНБО Данилов перешел на нецензурную брань?

      В России допустили появление войск БПЛА

      Россиянам рассказали об изменениях правил сдачи экзаменов на права с 1 апреля

      Названы способы бюджетно обновить ремонт в доме

      Прокурор попросил арестовать актера Кологривого на 15 суток

      В Киеве сообщили о третьей за 20 минут серии взрывов

      Власти Киева рассказали о последствиях взрывов

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

      Парень пошутил об экс-подруге на свидании и столкнулся с неприятным последствием

      Названы главные покупатели удобрений у России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше