Власти Киева рассказали о последствиях взрывов

Мэр Киева Кличко: в результате взрывов в городе пострадали два предприятия

В результате взрывов в Киеве зафиксированы повреждения на территории двух предприятий. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Он уточнил, что оба объекта находятся в Подольском районе. Кроме того, по словам градоначальника, в Шевченковском районе загорелась квартира в жилом доме, а также несколько машин на стоянке.

Он добавил, что на данный момент известно о четырех пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучали три серии взрывов. Интервал между ними составил 20 минут. Перед этим Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляло, что в направлении украинской столицы были зафиксированы пролеты сверхзвуковых ракет «Кинжал»