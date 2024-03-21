В Киеве сообщили о третьей за 20 минут серии взрывов
«Суспiльне»: в Киеве произошла третья за 20 минут серия взрывов
В Киеве прозвучали три серии взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное» («Суспiльне») в Telegram.
Интервал между сериями составил 20 минут.
Ранее сообщалось, что в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО). До этого во всех регионах страны включились сирены воздушной тревоги.
Прошлый налет на Киев состоялся 15 марта. Тогда в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили об атаке беспилотников.