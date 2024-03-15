Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:43, 15 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремела серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

Уточняется, что в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили об атаке беспилотников. По данным издания, на окраинах Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 12 марта, на левом берегу Киева прогремел взрыв. В конце февраля в Киевской области произошли взрывы и сработала система ПВО. Как сообщала Киевская областная военная администрация (ОВА), в регионе было зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

      49-летняя Виктория Бекхэм показала фото в прозрачном платье и с костылем

      Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

      Парень лайкнул фото привлекательной незнакомки и попал в неловкую ситуацию

      В США заявили о самой большой угрозе терактов с 2001 года

      В США сообщили о переброске Россией ядерного оружия ближе к территории НАТО

      Девушка разоблачила неверного жениха после выходок на мальчишнике перед свадьбой

      На Украине сообщили о взрывах в Киеве

      Киркоров рассказал о сделанных в Китае новых татуировках

      Зеленского уличили в чистке рядов ВСУ из-за опасений бунта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше