Киевская ОВА: в Киевской области произошли взрывы и сработала система ПВО

В Киевской области произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

По их данным, в регионе зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Там работают системы ПВО. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

А накануне днем в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.

