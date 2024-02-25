На Украине сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области
ZN.ua сообщило о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Украинское издание «Зеркало недели» (ZN.ua) в Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
«Запорожье, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», — говорится в публикации.
Отмечается, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне днем в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.
Ночью 23 февраля сообщалось о мощных взрывах в Одессе. В городе работала система ПВО. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.