На Украине сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области

ZN.ua сообщило о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Украинское издание «Зеркало недели» (ZN.ua) в Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Запорожье, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», — говорится в публикации.

Отмечается, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне днем в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.

Ночью 23 февраля сообщалось о мощных взрывах в Одессе. В городе работала система ПВО. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.