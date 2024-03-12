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00:26, 12 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Киеве

«Страна.ua»: на левом берегу Киева прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuter

На левом берегу Киева прогремел взрыв. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Тревога в городе не объявлялась», — говорится в сообщении. При этом Киевская областная военная администрация (ОВА) в Telegram сообщила, что в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, звуки взрывов были слышны в находящемся под контролем украинских властей городе Запорожье.

Вечером 11 марта сообщалось, что в Одессе раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

В конце февраля в Киевской области произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщала Киевская областная военная администрация (ОВА), в регионе было зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Марина Совина
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