На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Зеркало недели»: в Одессе звучат взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

В Одессе раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области был включен в 22:54 мск.

Ранее взрывы в Одессе прогремели в воскресенье, 10 марта. Они также были слышны в Кривом Роге.

11 марта сообщалось о двух мощных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. По предварительным данным, они произошли на объектах, используемых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).