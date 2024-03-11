Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 11 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Зеркало недели»: в Одессе звучат взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одессе раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области был включен в 22:54 мск.

Ранее взрывы в Одессе прогремели в воскресенье, 10 марта. Они также были слышны в Кривом Роге.

11 марта сообщалось о двух мощных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. По предварительным данным, они произошли на объектах, используемых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

      Глава ЦРУ предрек еще большие потери территорий на Украине

      В Британии заявили об уничтожении полученных ВСУ от ФРГ ЗРК Patriot

      Назван шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

      В США раскрыли траты на сдерживание России в Европе

      Зеленский не захотел видеть французские войска на Украине

      Прослывшая «полной Кайли Дженнер» модель показала фигуру в нижнем белье

      Выдавшая oрдер на арест Путина судья стала новым главой МУС

      Опрос показал отношение поляков к россиянам и американцам

      В Бундестаге обвинили Россию в утечке разговора немецких офицеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше