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00:36, 10 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе и Кривом Роге

Владимир Рогов: в Одессе и Кривом Роге произошли взрывы

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Одессе и Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, удары наносят ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), что «представляет наибольшую опасность для мирных жителей».

Ранее Рогов прокомментировал сообщение о подготовке Вооруженных сил Украины к проведению в 2024 году нового контрнаступления. По его словам, такие попытки безнадежны и чреваты для Киева большими потерями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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