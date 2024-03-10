Стало известно о взрывах в Одессе и Кривом Роге

Владимир Рогов: в Одессе и Кривом Роге произошли взрывы

В Одессе и Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, удары наносят ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), что «представляет наибольшую опасность для мирных жителей».

Ранее Рогов прокомментировал сообщение о подготовке Вооруженных сил Украины к проведению в 2024 году нового контрнаступления. По его словам, такие попытки безнадежны и чреваты для Киева большими потерями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.