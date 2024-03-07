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15:36, 7 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье прокомментировали заявления о новом контрнаступлении ВСУ

Рогов: подготовка ВСУ к новому контрнаступлению является безнадежным делом
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести новое контрнаступление в 2024 году являются безнадежным делом. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

Рогов прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Украины Александра Павлюка о новом контрнаступлении ВСУ. По его мнению, подобные высказывания являются попыткой поднять боевой дух отступающих по всему фронту украинских солдат.

«Думаю, это просто туман войны и попытка прокачать гиблое и безнадежное дело», — заявил политик. Он добавил, что все больше солдат ВСУ осознают безвыходность положения украинской армии.

6 марта Павлюк заявил, что в 2024 году Украина собирается перейти к контрударным действиям. По его словам, в настоящий момент ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и перегруппироваться для создания ударных сил.

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      Юрий Леонов
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