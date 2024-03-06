Украина собралась провести контрнаступление в 2024 году

Украинский командующий заявил о проведении контрнаступления в 2024 году

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям. Его слова передает РИА Новости.

«Наша задача стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования , чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — заявил Павлюк.

О невозможности контрнаступления Украины ранее говорил военный эксперт Константин Сивков. По мнению Сивкова, Киев планировал «гибридный блицкриг», заключающийся в массовом введении западных санкций и начале Вооруженными силами Украины (ВСУ) активных боевых действий против Донецка и Луганска.

Также начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов ранее рассказывал об утечке планов контрнаступления ВСУ летом 2023 года.