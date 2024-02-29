Глава разведки Украины указал на утечку планов контрнаступления

Глава ГУР Украины Буданов заявил об утечке планов контрнаступления ВСУ

Планы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года утекли в распоряжение России до начала операции. На это указал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью CBC.

Буданов подтвердил высказывание президента Украины Владимира Зеленского о появлении планов операции у российского руководства до ее начала. Он отказался приводить подробности, подчеркнув, что не может говорить больше, чем глава государства.

«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно России. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры», — заявил глава украинской разведки. По его мнению, речь идет о сливе информации.

Ранее разведка Италии назвала причины неудачи контрнаступления ВСУ. На итог операции повлияли недостаток времени на подготовку и провал попыток застать врасплох российскую оборону.