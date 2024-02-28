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20:48, 28 февраля 2024Мир

Разведка Италии назвала причины провала контрнаступления ВСУ

Разведка Италии: контрнаступление ВСУ провалилось из-за нехватки времени
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Развернувшееся в прошлом году контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за нехватки времени. Эту и другие причины назвала разведка Италии, пишет РИА Новости.

В докладе отмечается, что контрнаступление не достигло основной цели — разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. На неуспех повлияли недостаток времени на подготовку, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии и неудачи с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин оценил возможность украинской армии начать новое контрнаступление в этом году. По его мнению, при самом благоприятном раскладе Киев сможет приступить к очередной попытке наступления только в конце лета. В то же время наиболее вероятным вариантом развития событий является ситуация, при которой у ВСУ не окажется возможности начать контрнаступление ранее следующего года, убежден Радакин.

Как отмечал между тем министр обороны России Сергей Шойгу, после краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.

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      Алина Гончарова
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