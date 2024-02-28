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06:05, 28 февраля 2024Мир

В Британии оценили возможность ВСУ начать новое контрнаступление у этом году

Guardian: адмирал Радакин считает, что ВСУ не начнут наступление до конца года
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, оценивая возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать новое контрнаступление в этом году, рассказал, что вряд ли они могут на это рассчитывать, пишет газета Guardian.

Радакин подчеркнул, что при самом благоприятном раскладе Киев сможет приступить к очередной попытке наступления лишь в конце лета. Однако, наиболее вероятным вариантом развития событий является ситуация, при которой у ВСУ не окажется возможности начать контрнаступление ранее следующего года, считает он.

Помимо этого адмирал напомнил, что с течением времени все больше территорий Украины оказываются под контролем российских военных.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ несут большие потери, в частности, среди опытных военнослужащих, что может являться одной из причин провала фронта.

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      Марина Совина
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