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05:04, 28 февраля 2024Бывший СССР

Названы причины провала фронта ВСУ

Военный Дандыкин: ВСУ несут огромные потери среди опытных военных

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, в частности, среди опытных военнослужащих, что может являться одной из причин провала фронта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также указал на массовый выход из строя техники.

«Огромные потери идут среди опытных военных. Огромный вывод из строя техники, в том числе, и зарубежной. Кроме того, среди военнослужащих наблюдается большая усталость, ведь нет ротации. Это усугубляется еще отправлением на фронт мобилизованных, так что усталость только накапливается», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что Россия наносит удары вглубь территории Украины, применяет мощное оружие, при этом сберегая жизни собственных солдат.

«Россия использует корректируемые бомбы, термобарические боеприпасы. Мы бережем своих людей, у нас такая возможность есть в большей степени, чем у Украины. Но работы еще очень много, она требует аккуратности и осторожности, ведь у противника тоже уже накоплен опыт», — уточнил военный.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил, что ВСУ могли покинуть село Работино. По его словам, украинская армия на суше находится в тупике, в то время как российские войска продвигаются.

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