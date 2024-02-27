Депутат Рады Гончаренко: похоже, мы потеряли Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли покинуть село Работино. Потерю населенного пункта допустил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью испанскому изданию 20minutos.

«Похоже, что мы также потеряли Работино», — сообщил парламентарий. По его словам, украинская армия на суше находится в тупике, в то время как российские войска продвигаются.

Гончаренко отметил, что самым большим поражением за последнее время для Киева стал уход ВСУ из Авдеевки.

25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Российская армия вошла в село Работино. Он отметил, что армия продолжает наступать и перемалывать украинские подразделения.