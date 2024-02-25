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21:06, 25 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожье сообщили о входе российских военных в Работино

Губернатор Запорожья Балицкий: ВС России вошли в Работино и продолжают наступать
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

Российская армия вошла в село Работино. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что бойцы ВС РФ продолжают наступать и перемалывать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял там «тысячи жизней и огромное количество техники», уточнил глава региона.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил «Ленте.ру», что Работино имеет для ВСУ принципиальное значение. «Когда ВСУ начали летнее наступление, в районе этого села несколько месяцев шли бои. Единственное, чего они смогли добиться, — это забрать кусок земли», — сказал он.

22 февраля глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ пытаются удержать село Работино. По его словам, украинское командование бросает все новые силы к разрушенному селу, которое «стало символом всех достижений» контрнаступления ВСУ с лета прошлого года в Запорожской области.

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      Марина Совина
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