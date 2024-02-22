Стало известно о попытках ВСУ удержать Работино любой ценой

Рогов: ВСУ пытаются любой ценой удержать Работино и бросают туда новые силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать село Работино в Запорожской области любой ценой. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинское командование бросает все новые силы к разрушенному селу, которое «стало символом всех достижений» контрнаступления ВСУ с лета прошлого года в Запорожской области.

Ранее Рогов заявлял, что переброска техники и бойцов ВСУ в район сел Работино и Вербовое свидетельствует о подготовке украинской армии к активным боевым действиям.