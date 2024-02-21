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14:21, 21 февраля 2024Бывший СССР

Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

Рогов: ВСУ перебрасывают технику и бойцов в район Работино и Вербового

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику и военных как подкрепление в район сел Работино и Вербовое Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового», — раскрыл он действия украинской армии.

По мнению Рогова, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Глава движения также отметил, что украинская техника, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается бомбами ФАБ. Кроме того, российским военным удается продвигаться на этом участке фронта. При этом речи об отходе ВСУ с позиций не идет, добавил он.

Ранее Рогов сообщал, что у Вербового и Работино происходят интенсивные бои. По его словам, Вооруженные силы России теснили ВСУ в районе населенных пунктов. Украинская армия несла потери в технике и личном составе, подчеркивал он.

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      Кристина Есикова
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