Рогов сообщил об ожесточенных боях у Работино и Вербового

Рогов сообщил об ожесточенных боях у Вербового и Работино, у ВСУ большие потери

В районе населенных пунктов Вербовое и Работино происходят интенсивные бои. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления запорожской линии фронта. Рогов также подчеркнул, что российские военные теснят украинские силы у сел. По словам главы движения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в вооружении и личном составе.

Российские войска вошли в Работино

18 февраля военный корреспондент Семен Пегов проинформировал, что войска России вошли в Работино. По его данным, зацепиться на окраинах села первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.

До этого Рогов сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Он также отмечал, что боевые действия на запорожском направлении специальной военной операции активизировались.

Инициатива находится в наших руках Владимир Рогов глава общественного движения «Мы вместе с Россией»

По словам главы движения, российская армия в районе Работино берет по несколько опорных пунктов ВСУ в день. «Примерно две недели один, два, три, иногда четыре опорника ежедневно наши брали шаг за шагом. С конца прошлой недели начали активнее, используя артиллерию, РСЗО, тяжелые огнеметные системы и так далее», — рассказал он.

Рогов также отметил, что символизм данного участка заключается в том, что его захват ВСУ стал главным достижением проведенного Киевом летнего контрнаступления.

ВСУ несут большие потери на запорожском направлении

Ранее боец ВСУ рассказал своему знакомому, что украинская армия терпит большие потери на различных направлениях фронта. Так, по его словам, в районе населенного пункта Работино в Запорожской области ВСУ каждый день теряет по 15-20 бойцов, не считая раненых. «Мы заканчиваемся», — признал он.

До этого Минобороны России сообщило, что в районе Работино сбили украинский ударный вертолет Ми-24. Машину уничтожили средствами противовоздушной обороны. Также были перехвачены семь ракет.

В декабре пленный солдат ВСУ Иван Матвиенко заявил, что в районе села Работино одно из украинских подразделений несет серьезные потери.

Летом 2023 года Украина пыталась вернуть ранее утраченные территории в рамках анонсированного контрнаступления. Тогда попытки ВСУ прорвать оборону под Работино, Бердычами и на Времьевском выступе закончились многотысячными потерями в людях и технике.