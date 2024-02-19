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08:45, 19 февраля 2024Бывший СССР

Российские разведчики перехватили разговор бойца ВСУ о ситуации на передовой

Разведчики ВС РФ перехватили разговор бойца ВСУ о страшной ситуации на фронте

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Российским разведчикам удалось перехватить телефонный разговор бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с родственником, в котором он называет страшной ситуацию на передовой. Запись разговора опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

Украинский военный доложил, что армия терпит большие потери на различных направлениях фронта. Так, по его словам, в районе населенного пункта Работино в Запорожской области ВСУ каждый день теряет по 15-20 бойцов, не считая раненых. «Мы заканчиваемся», — резюмировал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 километра на запорожском направлении. Он уточнил, что продвижение наблюдается в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

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      Марина Совина
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