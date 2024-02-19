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08:14, 19 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских сил на запорожском направлении

Рогов: ВС РФ продвинулись на расстояние до 1,5 км на запорожском направлении
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 километра на запорожском направлении. Об этом стало известно председателю движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову, он написал об этом в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что продвижение российских военных наблюдается в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

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«Наши штурмовики смогли продвинуться значительно дальше своих изначальных позиций, заняв более выгодные. Буквально за выходные глубина продвижения передовых отрядов русской армии на линии боевого соприкосновения составила от сотни метров до полутора километров», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что украинские силы рискуют потерять Работинский выступ между населенными пунктами Нестерянка и Новопокровка Запорожской области.

Ранее Рогов также сообщал о продвижении российских сил у Работино. «За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино», — писал он.

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      Марина Совина
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