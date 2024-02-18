Рогов сообщил о продвижении российских сил у Работино

Рогов: Вооруженные силы России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Работино

Вооруженные силы (ВС) России заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. О продвижении российских войск председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС.

«За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино», — сказал он.

Ранее в феврале Рогов проинформировал об активизации боевых действий на запорожском направлении специальной военной операции. Он подчеркнул, что инициатива находится в руках российских военных.

В том же месяце стало известно, что ВС России под Работино сбили украинский вертолет с помощью противотанковой управляемой ракеты.

В декабре источники РИА Новости сообщил, что российские военнослужащие из 136-й бригады уничтожили танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе Работино.