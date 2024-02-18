Рогов рассказал об активизации боев на одном из направлений в зоне СВО

Рогов: боевые действия на запорожском направлении активизировались

Боевые действия на запорожском направлении специальной военной операции активизировались. Об этом глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости.

«За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках», — сказал глава движения.

По его словам, приоритетным направлением на линии фронта в Запорожской области является ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. Рогов отметил, что российские реактивные системы залпового огня, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» наносят массированные удары по скоплениям техники и укрепрайонам противника.

Ранее в феврале Минобороны России сообщило, что в районе Работино сбили украинский ударный вертолет Ми-24. Машину уничтожили средствами противовоздушной обороны. Также были перехвачены семь ракет.

В том же месяце Рогов заявил, что под Работино сдалась в плен группа бойцов Вооруженных сил Украины.