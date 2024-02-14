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14:48, 14 февраля 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о сдавшихся в плен бойцах ВСУ под Работино

Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Работино в Запорожской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен под Работино в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — рассказал он.

Рогов отметил, что командование ВСУ отправило военных на позиции, подконтрольные к тому моменту российскими силами. По его словам, украинские солдаты добровольно приняли решение сдаться.

Ранее войска России сбили под Работино военный вертолет ВСУ с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Рогов сообщал, что подобный случай не первый в истории. Такое происходило еще весной 2014 года, напомнил он.

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      Кристина Есикова
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