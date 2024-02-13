Под селом Работино сбили украинский военный вертолет с помощью ПТУР

Рогов: российские бойцы сбили под Работино украинский военный вертолет

Вооруженные силы (ВС) России сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», — сообщил Рогов. Вертолет, по его словам, был сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Так же он отметил, что подобный случай не первый в истории, по его заявлению подобный случай произошел еще весной 2014 года.

Ранее Владимир Рогов сообщал о том, что ВС России продвинулись на сотни метров у сел Вербовое и Работино на Запорожье. «Есть успехи в районах Работина и Вербового, к западу от этих населенных пунктов», — добавил он.