Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 13 февраля 2024Бывший СССР

Под селом Работино сбили украинский военный вертолет с помощью ПТУР

Рогов: российские бойцы сбили под Работино украинский военный вертолет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», — сообщил Рогов. Вертолет, по его словам, был сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Так же он отметил, что подобный случай не первый в истории, по его заявлению подобный случай произошел еще весной 2014 года.

Ранее Владимир Рогов сообщал о том, что ВС России продвинулись на сотни метров у сел Вербовое и Работино на Запорожье. «Есть успехи в районах Работина и Вербового, к западу от этих населенных пунктов», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      Главврач больницы в ДНР раскрыла подробности приезда Киркорова

      На улице заметили девушку в ботинках с крысами внутри

      Российский суд приговорил к колонии обвиненного в педофилии американца

      Россиянин получил срок за упавшую горлом на бутылку жену

      Названы причины для срыва перехода Мбаппе в «Реал»

      Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

      «Тиндер»-мошенник обманул 15 женщин и лишил их 29 миллионов рублей

      ВВС США отправят первую миссию на окололунную орбиту

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше