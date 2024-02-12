ВС России продвинулись на сотни метров у сел Вербовое и Работино на Запорожье

Рогов: ВС РФ продвинулись на сотни метров у сел Вербовое и Работино на Запорожье

Войска Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) улучшили позиции у сел Вербовое и Работино на запорожском направлении, продвинувшись на сотни метров на обоих участках линии соприкосновения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.

«Есть успехи в районах Работина и Вербового, к западу от этих населенных пунктов», — сообщил он.

Также Рогов сообщил о том, что были отбиты две атаки противника, и о взятии трех опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-востоку от села Новопрокоповка.

Президент Украины Владимир Зеленский посещал передовые позиции украинских военных в районе села Работино Запорожской области, включенной в состав России, но Владимир Рогов высмеял «тайно пробравшегося в Россию» главу государства. По его словам, устраивать фотосессии в простреливаемом российскими войсками селе невозможно.

Ранее российские десантники с помощью реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении в районе села Вербовое.