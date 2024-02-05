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10:12, 5 февраля 2024Россия

Рогов высмеял «тайно пробравшегося в Россию» Зеленского

Рогов назвал посещение Зеленским Работино пиар-акцией
Владимир Зеленский (в центре)

Владимир Зеленский (в центре). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов высмеял «тайно пробравшегося в Россию» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram.

Ранее Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино Запорожской области, включенной в состав России.

Рогов усомнился в реальности посещения Зеленским Работино. По его словам, устраивать фотосессии в простреливаемом российскими войсками селе невозможно. Это не первый случай, когда Киев прибегает к подобным приемам в интересах своего «наркокомандующего», заключил общественник.

Ранее Зеленский признал застой в конфликте с Россией из-за задержки поставок оружия. Он отметил, что Киев нуждается не только в боеприпасах, но и в современной военной технике.

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      Алан Босиков
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