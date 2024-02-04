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00:31, 5 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский признал застой на фронте

Зеленский: застой на фронте вызван проблемами с поставками с Запада

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в итальянскому каналу RAI признал, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он положительно оценил операции на море и отметил, что Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.

Ранее в феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия вынуждена отправлять на передовую остатки своего резерва. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины пытаются не допустить обрушения обороны.

Остановил поставки оружия Украине их основной союзник. Последний на данный момент пакет военной помощи США передали Украине в конце декабря. Для продолжения нужно одобрение Конгресса, где уже несколько месяцев рассматривается законопроект о выделении 61 миллиарда Киеву.

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      Марина Совина
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