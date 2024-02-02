Шойгу заявил об отправке Украиной в бой оставшихся резервов с одной целью

Шойгу заявил, что Украина отправляет в бой свои оставшиеся резервы

Украина отправляет в бой в зоне специальной военной операции (СВО) свои оставшиеся резервы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, пишет РИА Новости.

По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины пытаются не допустить обрушения обороны. С этой же целью Киев проводит «очередные принудительные мобилизации», подчеркнул глава Минобороны.

В рамках совещания Шойгу также заявил, что в январе Украина потеряла в зоне СВО более 23 тысяч бойцов и свыше 3 тысяч единиц вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить демилитаризованную зону на Украине. По его словам, ее линия должна находиться на достаточном отдалении, чтобы обеспечить безопасность мирных городов от обстрелов. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь имеет в виду дальнобойные орудия иностранного производства, которые Киев используют для атак по российской территории.