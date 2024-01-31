Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:11, 31 января 2024Россия

Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении от городов РФ

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов, передает его слова ТАСС.

Он отметил необходимость отодвинуть демилитаризированную зону. «Линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность», — сказал он.

Глава государства пояснил, что имеет в виду дальнобойные орудия, прежде всего, иностранного производства, которые Киев используют для обстрела мирных российских населенных пунктов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. По данным Минобороны России, 31 января между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными военнослужащими по формуле 195 на 195.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Упавшую в мусоровоз женщину спасли при помощи пожарного крана

      Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

      Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

      Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

      Русские дома появятся в новых странах БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше