Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении от городов РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов, передает его слова ТАСС.

Он отметил необходимость отодвинуть демилитаризированную зону. «Линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность», — сказал он.

Глава государства пояснил, что имеет в виду дальнобойные орудия, прежде всего, иностранного производства, которые Киев используют для обстрела мирных российских населенных пунктов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. По данным Минобороны России, 31 января между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными военнослужащими по формуле 195 на 195.