Бойцы ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении

В Министерстве обороны рассказали, что российские десантники с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщает РИА Новости.

«Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что российские артиллерийские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи, связанные с подавлением вражеских пунктов управления, а также уничтожением складов с боеприпасами, вооружениями и военной техникой противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл причину успеха российских войск против контрнаступления ВСУ. По его словам, это связано с утечками информации в преддверии украинских наступательных действий летом 2023 года.