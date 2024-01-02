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01:53, 2 января 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл причину успеха России против контрнаступления ВСУ

Зеленский: успех РФ против контрнаступления ВСУ связан с утечками информации
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist раскрыл причину успеха российских войск против контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ).

По его словам, это связано с утечками информации в преддверии украинских наступательных действий летом 2023 года.

«Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — заявил Зеленский.

В интервью украинский лидер также рассказал о ближайших задачах ВСУ в противостоянии с Россией. Издание отмечает, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром тяжести» в конфликте.

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      Марина Совина
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