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16:14, 14 февраля 2024Россия

В районе Работино сбили украинский Ми-24

В районе Работино Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-24
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский вертолет Ми-24 сбит в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Вертолет был уничтожен средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, за сутки в зоне проведения специальной военной операции были перехвачены семь ракет, выпущенных реактивными системами залпового огня HIMARS и «Ольха».

Утром 14 февраля Минобороны сообщило о перехвате семи украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Дроны были сбиты над Воронежской, Белгородской областями и над акваторией Черного моря.

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      Алан Босиков
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