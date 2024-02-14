В районе Работино сбили украинский Ми-24

В районе Работино Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-24

Украинский вертолет Ми-24 сбит в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Вертолет был уничтожен средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, за сутки в зоне проведения специальной военной операции были перехвачены семь ракет, выпущенных реактивными системами залпового огня HIMARS и «Ольха».

Утром 14 февраля Минобороны сообщило о перехвате семи украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Дроны были сбиты над Воронежской, Белгородской областями и над акваторией Черного моря.