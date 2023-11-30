Российские бойцы уничтожили беспилотником танк Leopard ВСУ

Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ FPV-дроном под Работино

Российские военнослужащие из 136-й бригады уничтожили танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Машина была поражена при помощи FPV-дрона, после чего по Leopard также попал противотанковый управляемый снаряд.

Корректировка дрона-камикадзе велась с другого беспилотника.

Ранее военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал Leopard лучшим западным танком, поставленным на Украину. «Абсолютно все танки, поставленные ВСУ, требуют высокотехнологичного, дорогого обслуживания. Там сложнейшая электроника», — уточнил Прохватилов.

Однако при всех достоинствах иностранные машины оказались беззащитны перед барражирующими боеприпасами, отмечает эксперт.