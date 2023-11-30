Западные танки сочли непригодными для Украины

Военный эксперт Прохватилов: западные танки требуют сложного обслуживания

Западные танки требуют дорогого и высокотехнологичного обслуживания, что невозможно в полевых условиях для Украины. Кроме того, они не могут быть использованы в первой линии атаки, а актуальны только как быстро меняющие расположение огневые точки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Challenger, к примеру, — это вообще не танк. Он стреляет далеко и точно, но только если стоит на месте. Так что это просто хорошая гаубица, — сказал Прохватилов. — Leopard оказался лучшим из западных танков на Украине по совокупности показателей. У него мощный дизель. Но он горит. Абсолютно все танки, поставленные ВСУ, требуют высокотехнологичного, дорогого обслуживания. Там сложнейшая электроника».

Кроме того, по словам военного эксперта, западные танки создавались как средство сдерживания десятков тысяч советских машин. Их решили создать в меньшем количестве, зато с более серьезной электроникой, лучшей защитой. Но, как выяснилось, любой, даже самый лучший танк беззащитен перед барражирующими боеприпасами.

«И наши, и иностранные специалисты по вооружениям сделали вывод, что танки не могут использоваться на первой линии атаки. Только как огневые точки, быстро меняющие расположение, находящиеся во взаимодействии со всеми родами войск. Также важно помнить, что для работы с любым танком необходима длительная подготовка, экипаж должен отрабатывать действия до автоматизма», — заключил Прохватилов.

Ранее сообщалось, что воздушные фильтры могут стать главной проблемой при эксплуатации переданных Киеву танков M1A1 Abrams, поскольку двигатель может выйти из строя после попадания грязи в фильтрующие элементы.

