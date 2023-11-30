Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:03, 30 ноября 2023Наука и техника

В США рассказали об уязвимости Abrams на Украине

Forbes: переданные Киеву Abrams могут выйти из строя из-за грязи в фильтрах

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Воздушные фильтры могут стать главной проблемой при эксплуатации переданных Киеву танков M1A1 Abrams, поскольку двигатель может выйти из строя после попадания грязи в фильтрующие элементы. Об уязвимости машины на Украине рассказали в публикации американского издания Forbes.

Деталь, предотвращающая попадание мусора и грязи в газотурбинный мотор танка, требует регулярной очистки. «Если экипаж "Абрамса" из четырех человек пренебрегает чисткой фильтров танка каждые 12 часов или около того, это может настолько серьезно повредить двигатель, что у батальона не останется иного выбора, кроме как снять двигатель и, возможно, трансмиссию и отправить их на длительный капитальный ремонт», — пишет издание.

Дважды в день экипаж танка должен развивать высокие обороты двигателя для его обслуживания. Это позволяет запустить систему очистки, направляющую исходящий поток воздуха на фильтры для удаления мусора и грязи. Отмечается, что до появления системы в 2000-х годах танкисты жаловались на недостаточную надежность своих машин.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг отметил, что отсутствие регулярной очистки может вывести из строя двигатель «стоимостью в миллион долларов», который невозможно починить в полевых условиях.

Ранее издание Business Insider писало, что в современном бою танки Abrams могут стать жертвой ударных дронов, противотанковых ракетных комплексов и других танков. Броню машины можно пробить огнем из пушки российского танка Т-90М.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      Врач объяснил причины хруста в суставах и оценил его опасность

      Немов усомнился в проведении Олимпиады-2024 в Париже

      В России блогера оштрафовали на 300 тысяч за нарушение правил размещения рекламы

      Ежегодно погружающийся во тьму на 45 дней российский город осветили

      В Кремле ответили на вопрос об иске о признании движения ЛГБТ экстремистским

      Посольство уточнило данные о пострадавших россиянах в ходе теракта в Израиле

      Во вредных выбросах увидели пользу для бюджета России

      Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

      Известную в России оперную певицу оштрафовали на 40 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости