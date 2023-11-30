В США рассказали об уязвимости Abrams на Украине

Forbes: переданные Киеву Abrams могут выйти из строя из-за грязи в фильтрах

Воздушные фильтры могут стать главной проблемой при эксплуатации переданных Киеву танков M1A1 Abrams, поскольку двигатель может выйти из строя после попадания грязи в фильтрующие элементы. Об уязвимости машины на Украине рассказали в публикации американского издания Forbes.

Деталь, предотвращающая попадание мусора и грязи в газотурбинный мотор танка, требует регулярной очистки. «Если экипаж "Абрамса" из четырех человек пренебрегает чисткой фильтров танка каждые 12 часов или около того, это может настолько серьезно повредить двигатель, что у батальона не останется иного выбора, кроме как снять двигатель и, возможно, трансмиссию и отправить их на длительный капитальный ремонт», — пишет издание.

Дважды в день экипаж танка должен развивать высокие обороты двигателя для его обслуживания. Это позволяет запустить систему очистки, направляющую исходящий поток воздуха на фильтры для удаления мусора и грязи. Отмечается, что до появления системы в 2000-х годах танкисты жаловались на недостаточную надежность своих машин.

Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг отметил, что отсутствие регулярной очистки может вывести из строя двигатель «стоимостью в миллион долларов», который невозможно починить в полевых условиях.

Ранее издание Business Insider писало, что в современном бою танки Abrams могут стать жертвой ударных дронов, противотанковых ракетных комплексов и других танков. Броню машины можно пробить огнем из пушки российского танка Т-90М.