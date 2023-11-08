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19:13, 8 ноября 2023Наука и техника

В США перечислили угрозы танкам Abrams

BI: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Американские танки M1 Abrams в современном бою могут стать жертвой дронов, противотанковых комплексов и других боевых машин. Угрозы танкам перечислил обозреватель Майкл Пек в публикации американского издания Business Insider (BI).

Автор ссылается на отчет научного совета армии США, в котором задумались о недостатках Abrams. Американская машина уязвима к огню противотанковых ракет, поражающих верхнюю полусферу танков, и ударных дронов. Отмечается, что броню M1 можно пробить огнем из пушек российских танков Т-90 и китайских Type 99 калибра 125 миллиметров.

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Также в документе отметили, что слишком большое количество Abrams становятся небоеспособными из-за проблем с техническим обслуживанием, а оснащение танков новым оборудованием не лишит его недостатков. «Установка новых технологий на стареющий танк также мало что даст для противодействия достижениям в области противотанковых управляемых ракет, таких как китайская Red Arrow 12», — пишет Пек.

Ранее в ноябре обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что переданные Вооруженным силам Украины американские танки Abrams не смогут изменить динамику специальной военной операции. По его словам, многие из украинских Abrams будут потеряны в ходе боестолкновений.

В октябре ветеран вооруженных сил США Станислав Крапивник писал, что американские танки M1A1 Abrams, которые США передали Украине, отличаются недостаточной проходимостью.

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      Даниил Иринин
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