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19:06, 3 октября 2023Наука и техника

Ветеран ВС США рассказал о недостатках танка Abrams

Ветеран ВС США Крапивник рассказал о недостаточной проходимости танка Abrams

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Американские танки M1A1 Abrams, которые США передали Украине, отличаются недостаточной проходимостью. О недостатках машины рассказал ветеран Вооруженных сил (ВС) США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что на Украину прибыло 10 из 30 обещанных танков M1A1. По словам Крапивника, даже если бы Abrams был «супертанком», такое количество техники не смогло бы изменить ситуацию на протяженном поле боя.

«Как только начнутся проливные дожди на Украине, эти танки уже не поедут по полю. У них, как у всех западных танков, достаточно узкие гусеницы, и они просто сядут в грязь», — добавил он.

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По мнению ветерана, главной проблемой для Киева станет ремонт и обслуживание танков Abrams. Он подчеркнул, что для работ с газотурбинным двигателем машины нужны опытные специалисты и специфические инструменты. Также, по словам эксперта, на поле боя Abrams может расходовать от четырех до шести тысяч литров топлива ежедневно.

Ранее в октябре военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель сообщил, что уязвимость переданных Киеву танков M1 Abrams возросла из-за распространения дронов в ходе боевых действий на Украине.

В конце сентября полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Abrams не способны вести боевые действия в условиях климатической зимы.

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    Даниил Иринин
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