В Европе рассказали о возросшей уязвимости танков Abrams

Эксперт Грессель: уязвимость танков Abrams возросла из-за дронов

Уязвимость переданных Киеву танков M1 Abrams возросла из-за распространения дронов в ходе боевых действий на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью газете Der Tagesspiegel, передает ТАСС.

По его словам, поставки танков Abrams Киеву стали примером влияния фактора времени на эффективность переданной техники. «Технологии ведения войны быстро меняются. Быстрое распространение беспилотников сделало танки [Abrams] более уязвимыми. Они могут быть быстрее обнаружены и уничтожены», — сказал Грессель.

Эксперт предположил, что осенью 2022 года, когда у российских войск было меньше дронов, танки западного производства могли бы дать преимущество Киеву.

В сентябре бывший командир батальона французских танков Leclerc Ян Буавен сообщил, что танки Abrams могут прийти в негодность при неверном обслуживании газотурбинного двигателя.

В том же месяце американская газета The Wall Street Journal писала, что танки M1 Abrams не помогут Вооруженным силам Украины значительно изменить ситуацию на поле боя. В публикации отметили, что с наступлением осени дожди значительно затруднят маневрирование бронетехники по полям.