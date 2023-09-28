Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:30, 28 сентября 2023Наука и техника

Российский полковник рассказал о капризности танков Abrams

Полковник Матвийчук: американские Abrams «боятся» условий климатической зимы

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Поставленные на Украину танки Abrams американского образца не способны вести боевые действия в условиях климатической зимы, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал «Ленте.ру» о том, как температурный режим может сказаться на работе полученных Киевом от США машин.

«Abrams — это действительно очень капризный в обслуживании танк, особенно если на нем стоит газотурбинная установка. Он очень боится пыли, грязи и требует постоянного ухода. Танк требует особую техническую жидкость, специальный очищенный керосин, который производится только в США, ввезти его на Украину возможно только из Польши. Танк показал себя на Ближнем Востоке как машина, требующая особо ухода», — объяснил Матвийчук.

Особенно Abrams боится тяжелых условий климатической зимы и слякоти: в таких условиях он не сможет выполнять поставленные задачи. Кстати, мы это видели как раз этой зимой, когда «Леопарды» перестали заводиться. Техника не готова к суровым условиям России и Украины

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

При этом не исключил, что Киев и его союзники могли подготовиться к новому сезону холодов с учетом проблем, возникших зимой прошлого года.

«Технологическую жидкость они, конечно, завезли, но, допустим, танк Leopard требует сервисного обслуживания, которое развернули в Польше. Но для Abrams нет такого обслуживания. Эти центры очень дорогостоящие и громоздкие», — уточнил эксперт.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

Ранее бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен раскрыл способ уничтожить танки Abrams. Военный сообщил, что машины приходят в негодность при неверном обслуживании.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», — сказал он.

22 сентября президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе. 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия машин прибыла на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

    Российский владелец «Меги» допустил возвращение активов шведской компании

    Захарова уличила премьера Канады во лжи

    Собянин заявил об экономической войне восточных стран с Россией

    Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

    В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

    Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

    Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные»

    Украине предрекли сокращение помощи от Запада

    Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости