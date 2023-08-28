В США сообщили о потерях ВСУ в Запорожской области

Бывший разведчик США Риттер: ВСУ несут огромные потери в Запорожской области

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в Запорожской области.

«Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что контрнаступление ВСУ терпит полный крах, поскольку украинская армия не может ничего изменить на фронте, а их резервы заканчиваются.

Бывший американский разведчик добавил, что сейчас украинское командование бросило последние три стратегические резервные бригады ВСУ на Запорожское направление. По его словам, согласно плану президента Украины Владимира Зеленского, они должны были взять Мелитополь, но им не удалось пробить первую линию обороны ВС России.

Ранее Риттер выразил мнение, что украинские военные вряд ли смогут перехватить инициативу и их поражение уже неизбежно. Поставки западной техники, по мнению бывшего разведчика, не переломят ситуацию на поле боя.