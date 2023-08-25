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23:08, 25 августа 2023Мир

В США допустили потерю Украиной Харькова

Экс-разведчик США Риттер допустил, что Украина может потерять Харьков
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

Экс-разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канала Dialogue works допустил, что Украина может потерять Харьков из-за неспособности Вооруженных сил страны (ВСУ) держать оборону.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — выразил мнение эксперт.

По словам Риттера, украинские военные вряд ли смогут перехватить инициативу, их поражение уже неизбежно, а поставки западной техники не переломят ситуацию на поле боя.

Экс-разведчик подытожил, что оснащенная и подготовленная силами НАТО украинская армия не смогла добиться успехов в ходе контрнаступления и практически уничтожена.

Ранее бывший агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании) Аластер Крук рассказал о том, что ВСУ пошли на отчаянный шаг, чтобы спасти контрнаступление. По его словам, украинские военные пытаются прорвать линию обороны, чтобы оправдаться в глазах союзников.

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    Марина Совина
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